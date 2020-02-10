 

Проект Кабмина по поводу нового Трудового кодекса доработают в Раде

Политика Вчера, 18:5352
Проект Кабмина по поводу нового Трудового кодекса доработают в Раде
Указано, что рабочая группа комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 13 февраля провела заключительное заседание по обсуждению проекта Трудового кодекса и законопроектов о труде.
В Верховной раде Украины доработают законопроект Кабинета министров №2708 по поводу нового Трудового кодекса. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
"Произошло заключительное заседание рабочей группы по обсуждению положений проектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, проектов законов о труде №2708, №2708-1, №2708-2", - говорится в сообщении.
Так, на заседании комитета 7 февраля нардепы решили создать рабочую подгруппу по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708. Главой указанной рабочей группы избран Николай Бабенко.
"Сотрудниками секретариата комитета сформирована сравнительная таблица, в которую вошли все предложения, которые поступили в комитет законопроекту о труде, а также те, которые были озвучены участниками проведенных рабочих групп. Эта сравнительная таблица будет передана малой рабочей подгруппе, которая уже на следующей неделе начнет свою работу над постатейной обработкой нового доработанного законопроекта", - говорится в сообщении.
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что новый законопроект о труде, который фактически является Трудовым кодексом, предлагает ряд изменений, в том числе в части компенсаций уволенным работникам.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Рада, Трудовой, кодекс, 7dniv, 7dnivinfo  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики

Новости по теме

Комитету Рады законопроект об
Комитету Рады законопроект об "инвестиционных нянях" передал Кабмин
10-фев-2020, 19:24
Закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства вступил в силу
Закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства вступил в силу
2-фев-2020, 12:50
Украинцы заслуживают достойные условия труда - Тимошенко
Украинцы заслуживают достойные условия труда - Тимошенко
16-янв-2020, 10:27
Закон о труде и Изменения в госбюджет 2020 сегодня рассмотрит Рада
Закон о труде и Изменения в госбюджет 2020 сегодня рассмотрит Рада
14-янв-2020, 10:28
Основные нормы нового Трудового кодекса назвало Минэкономики
Основные нормы нового Трудового кодекса назвало Минэкономики
9-янв-2020, 14:08

Последние новости

Вчера, 2020-02-14
21:47
События
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили
21:36
События
Аргентина отказалась платить МВФ по долгам
19:36
Политика
"Схемы" выступили с заявлением из-за угроз Офиса президента
19:31
Политика
Запрет на импорт украинской курятины снял ЕС
19:20
Политика
Детали разговора Путина и Зеленского рассказали в Кремле
19:15
Политика
Предложения по поставке оружия Зеленский передал сенаторам США
19:11
Политика
Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию
19:04
Экономика
Рост в конце 2019 года резко замедлила экономика Украины
19:02
Политика
Влияние коронавируса на курс гривны к доллару оценили аналитики
18:53
Политика
Проект Кабмина по поводу нового Трудового кодекса доработают в Раде
18:51
Политика
Подготовку следующего нормандского саммита обсудили Зеленский и Путин
16:17
Политика
Изменения в закон о гостайне презентовали в Раде
16:04
Политика
Изменить закон "О противоминной деятельности" рекомендуют Раде
16:02
Политика
От призыва на военную службу в Минобороны не откажутся
15:55
Политика
Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители - заявил Лукашенко
15:53
Политика
12 шагов для достижения мира в Украине предложили на Мюнхенской конференции
14:49
События
Эффективный способ лечения коронавируса нашел Китай
14:47
Политика
О готовности атаковать США и Израиль заявила Иранская революционная гвардия
14:45
Политика
На расследование "Схем" о поездке Зеленского и Патрушева в Оман отреагировали в Кремле
14:40
Политика
Внесение изменений в закон о гостайне рассмотрит комитет по нацбезопасности

Новости ТОП-7

Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.3796
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили3593
Полиция обнародовала дополнительные доказательства по делу Шеремета644
Вся правда про коронавирус307
Слуги народа хотят принять закон, согласно которому подростки 14 лет смогут менять пол288
Заседание Совбеза ООН по Украине запросила Россия279
В Украине родился аномально гигантский ребёнок.273

Досуг

Ткани для штор: правила выбора
Ткани для штор: правила выбора
В обустройстве уютного дома важное место занимают шторы
13-фев-2020, 19:27117
Прижимные грили
Прижимные грили
Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются
13-фев-2020, 14:1298
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
12-фев-2020, 11:391912
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15423
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28858
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581218

События

Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили
Недавно Парламент принял за основу и в целом законопроект №2466
Вчера, 21:473593
Аргентина отказалась платить МВФ по долгам
Аргентина отказалась платить МВФ по долгам
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что Международный валютный фонд не получит «ни полцента» 
Вчера, 21:3652
Эффективный способ лечения коронавируса нашел Китай
Эффективный способ лечения коронавируса нашел Китай
Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих
Вчера, 14:4988
О согласии с автокефалией ПЦУ заявила Румынская церковь
О согласии с автокефалией ПЦУ заявила Румынская церковь
Румынская церковь настаивает на консенсусе между Константинополем и Москвой
Вчера, 13:44111
Как Грета Тунберг обвинила фаворита предвыборной гонки в США в том, что он «спящий агент КГБ»
Как Грета Тунберг обвинила фаворита предвыборной гонки в США в том, что он «спящий агент КГБ»
78-летний социалист Берни Сандерс, фаворит предвыборной гонки в США среди демократов, стал новой жертвой российских пранкеров в
Вчера, 11:4488
Число жертв от коронавируса в Китае почти достигло 1400 человек
Число жертв от коронавируса в Китае почти достигло 1400 человек
Число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человек
Вчера, 10:01115
7 Днів