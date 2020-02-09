Влияние коронавируса на курс гривны к доллару оценили аналитики

Как отметил аналитик, среди торговых партнеров Китай занимает первое место по импорту и третье (после Польши и РФ) по экспорту товаров.

Среди экспортируемых товарных групп на первом месте идет руда (29,7%), за ней зерновые культуры (25,1%) и продукты питания (21,6%).

Ситуация с китайским коронавирусом Covid-19 пока не сказывается на курсе гривны к доллару, но если после февраля эпидемия затянется, это может затронуть украинскую экономику. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Замедление китайской экономики, если оно будет заметным, может привести к снижению спроса на сырье, и это может коснуться экспорта из Украины железной руды, и привести к уменьшению поступления валютной выручки", - считает Иосуб.