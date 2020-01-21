Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию

Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Twitter.

По его словам, 14 февраля он передал это главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.