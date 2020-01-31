 

Предложения по поставке оружия Зеленский передал сенаторам США

Политика Вчера, 19:1546
Предложения по поставке оружия Зеленский передал сенаторам США
По их словам, на переговорах они спросили у Зеленского о конкретной помощи США в плане военных поставок.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США обсудил поставки оружия. Об этом на брифинге заявили сенаторы Джон Баррассо, Рон Джонсон и Крис Мерфи, передает корреспондент РБК-Украина.
"Президент очертил это… То, что мы услышали - мы повезем это в США и уже на месте посмотрим, что мы можем сделать", - заявил Джон Баррассо.
Кроме того, по их словам, в вопросе предоставления Украине статуса главного союзника НАТО также обсуждается предоставление военной помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа задерживает коммерческие поставки оружия Украине на 30 млн долларов. Источники BuzzFeed утверждают, что пять сделок приостановлены примерно на год, а шестая - на срок более года.
Посольство США в Украине отказывается комментировать этот вопрос, а Белый дом и Государственный департамент не ответили на запросы. Источники полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить украинскую компанию "Мотор Сич".
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Оружие, поставки, Зеленский, США, 7dniv, 7dnivinfo  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики

Новости по теме

Объем военной помощи Украине в 2021 году сохранят США
Объем военной помощи Украине в 2021 году сохранят США
31-янв-2020, 10:17
"Я никогда не говорил, что помощь Украине была связана с Байденом" - Трамп
27-янв-2020, 09:51
Не замораживать помощь для Украины Трампа убеждали Помпео и глава Пентагона
Не замораживать помощь для Украины Трампа убеждали Помпео и глава Пентагона
30-дек-2019, 13:17
Военной помощью Украине Трамп интересовался еще за месяц до разговора с Зеленским
Военной помощью Украине Трамп интересовался еще за месяц до разговора с Зеленским
22-дек-2019, 12:51
Выделение почти 700 млн долларов Украине одобрили в Конгрессе США
Выделение почти 700 млн долларов Украине одобрили в Конгрессе США
19-дек-2019, 12:26

Последние новости

Вчера, 2020-02-14
21:47
События
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили
21:36
События
Аргентина отказалась платить МВФ по долгам
19:36
Политика
"Схемы" выступили с заявлением из-за угроз Офиса президента
19:31
Политика
Запрет на импорт украинской курятины снял ЕС
19:20
Политика
Детали разговора Путина и Зеленского рассказали в Кремле
19:15
Политика
Предложения по поставке оружия Зеленский передал сенаторам США
19:11
Политика
Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию
19:04
Экономика
Рост в конце 2019 года резко замедлила экономика Украины
19:02
Политика
Влияние коронавируса на курс гривны к доллару оценили аналитики
18:53
Политика
Проект Кабмина по поводу нового Трудового кодекса доработают в Раде
18:51
Политика
Подготовку следующего нормандского саммита обсудили Зеленский и Путин
16:17
Политика
Изменения в закон о гостайне презентовали в Раде
16:04
Политика
Изменить закон "О противоминной деятельности" рекомендуют Раде
16:02
Политика
От призыва на военную службу в Минобороны не откажутся
15:55
Политика
Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители - заявил Лукашенко
15:53
Политика
12 шагов для достижения мира в Украине предложили на Мюнхенской конференции
14:49
События
Эффективный способ лечения коронавируса нашел Китай
14:47
Политика
О готовности атаковать США и Израиль заявила Иранская революционная гвардия
14:45
Политика
На расследование "Схем" о поездке Зеленского и Патрушева в Оман отреагировали в Кремле
14:40
Политика
Внесение изменений в закон о гостайне рассмотрит комитет по нацбезопасности

Новости ТОП-7

Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.3796
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили3599
Полиция обнародовала дополнительные доказательства по делу Шеремета644
Вся правда про коронавирус307
Слуги народа хотят принять закон, согласно которому подростки 14 лет смогут менять пол288
Заседание Совбеза ООН по Украине запросила Россия279
В Украине родился аномально гигантский ребёнок.273

Досуг

Ткани для штор: правила выбора
Ткани для штор: правила выбора
В обустройстве уютного дома важное место занимают шторы
13-фев-2020, 19:27117
Прижимные грили
Прижимные грили
Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются
13-фев-2020, 14:1298
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
12-фев-2020, 11:391913
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15423
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28858
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581218

События

Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили
Недавно Парламент принял за основу и в целом законопроект №2466
Вчера, 21:473599
Аргентина отказалась платить МВФ по долгам
Аргентина отказалась платить МВФ по долгам
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что Международный валютный фонд не получит «ни полцента» 
Вчера, 21:3652
Эффективный способ лечения коронавируса нашел Китай
Эффективный способ лечения коронавируса нашел Китай
Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих
Вчера, 14:4988
О согласии с автокефалией ПЦУ заявила Румынская церковь
О согласии с автокефалией ПЦУ заявила Румынская церковь
Румынская церковь настаивает на консенсусе между Константинополем и Москвой
Вчера, 13:44111
Как Грета Тунберг обвинила фаворита предвыборной гонки в США в том, что он «спящий агент КГБ»
Как Грета Тунберг обвинила фаворита предвыборной гонки в США в том, что он «спящий агент КГБ»
78-летний социалист Берни Сандерс, фаворит предвыборной гонки в США среди демократов, стал новой жертвой российских пранкеров в
Вчера, 11:4488
Число жертв от коронавируса в Китае почти достигло 1400 человек
Число жертв от коронавируса в Китае почти достигло 1400 человек
Число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человек
Вчера, 10:01115
7 Днів