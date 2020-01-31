Детали разговора Путина и Зеленского рассказали в Кремле

Как сообщается, Зеленский и Путин обсудили "аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта", реализацию минских соглашений и решений, принятых на нормандском саммите 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили выполнение минских соглашений и выразили готовность к обмену пленными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", - говорится в сообщении.

Также обсуждалось разведение сил и разминирование на Донбассе, а также "выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц".