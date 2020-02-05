Запрет на импорт украинской курятины снял ЕС

"Ждем обнародования соответствующего решения", - отметил Качка.

По его словам, ЕС поддержал решение о зонировании случаев птичьего гриппа в Украине. Таким образом, снят запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.

Европейский союз снял запрет на импорт украинской курятины, который был введен после вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра экономики - торгового представителя Тараса Качки.