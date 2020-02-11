"Схемы" выступили с заявлением из-за угроз Офиса президента

Журналисты программы "Схемы" выступили с заявлением в ответ на угрозы Офиса президента подать в суд в связи с публикацией материала о поездке президента Владимира Зеленского в Оман и его возможной встрече с главой Совбеза России Николаем Патрушевым.

Об этом сообщили журналисты "Схем".

Журналисты заявили, что в их материале нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно состоялась, а также, что Офис президента изначально скрывал поездку президента в Оман из-за чего у общественности осталось много вопросов.

"Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты - Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю", - говорится в заявлении.

Также журналисты отметили, что призыв Офиса президента к руководству UA: Перший относительно распространения "недостоверной информации" имеет признаки давления и вмешательства в редакционные дела.