 

Передавать "черные ящики" самолета МАУ в Иране не намерены

Политика Сегодня, 13:3959
Передавать "черные ящики" самолета МАУ в Иране не намерены
Министр отметил, что в Иране не могут расшифровать данные боровых самописцев без помощи западных экспертов. Однако он выступил в защиту позиции правительства об отказе передавать это оборудование другим странам.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о решении иранских властей не расшифровывать "черные ящики" сбитого украинского Boeing 737 без заинтересованных сторон, а также не передавать их какой-либо стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американскому телеканалу NBC News.
По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ.
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