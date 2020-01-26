Передавать "черные ящики" самолета МАУ в Иране не намерены

Министр отметил, что в Иране не могут расшифровать данные боровых самописцев без помощи западных экспертов. Однако он выступил в защиту позиции правительства об отказе передавать это оборудование другим странам.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о решении иранских властей не расшифровывать "черные ящики" сбитого украинского Boeing 737 без заинтересованных сторон, а также не передавать их какой-либо стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американскому телеканалу NBC News.