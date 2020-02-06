Вероятность досрочного роспуска Рады оценили в "Слуге народа"

"Низко очень оцениванию, на 15%", - заявил Корниенко.

По его словам, досрочный роспуск и новые выборы в украинский парламент маловероятны.

Вероятность досрочного роспуска Верховной рады Украины составляет 15%. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - заявил нардеп Максим Бужанский.

До этого лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расценивает вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады девятого созыва в 40%. При этом еще пару месяцев назад он прогнозировал 75%-вероятность такого роспуска.