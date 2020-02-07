Зеленский встретился с главой МВФ и обсудил закон о банках

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.