Глава НАТО призвал президента Украины прекратить затянувшуюся войну на Донбассе. Она становится обузой для стран – участниц НАТО

Достаточно неожиданное предложение высказал Йенс Столтенберг, возглавляющий в настоящее время Североатлантический альянс.
Он призвал Владимира Зеленского поспособствовать тому, чтобы подконтрольные Киеву вооруженные формирования прекратили обстрелы городов и населённых пунктов, находящихся на территории непризнанных республик ЛНР и ДНР.
В начале декабря прошлого года на заседании "Нормандской четвёрки” было принято решение о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях, а также о взаимном отводе вооруженных сил Украины и Народного ополчения. Несмотря на принятое решение, оно не соблюдается, в результате чего страдают мирные жители упомянутых республик.
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Кроме того, министры стран входящих в военно-политический блок НАТО, провели совещание, на котором присутствовал их украинский коллега Андрей Загороднюк. На данном совещании обсуждались вопросы национальной безопасности Украины и вновь прозвучали слова поддержки соблюдению целостности Украинского государства.
Однако давайте вернёмся к предложению, которое высказал Йенс Столтенберг. На наш взгляд, оно является доказательством того, что в НАТО стали осознавать, что данный конфликт не выгоден никому. Вспомните, ещё год-два назад из уст европейских политиков звучали призывы прекратить военные действия на Донбассе, которые были обращены исключительно к Российской Федерации. При этом в адрес официального Киева не звучало никаких требований и складывалось такое впечатление, что военные действия происходят не на территории Украины и правительство этой страны не имеет никакого отношения к данным событиям.