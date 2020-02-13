Глава НАТО призвал президента Украины прекратить затянувшуюся войну на Донбассе. Она становится обузой для стран – участниц НАТО

Достаточно неожиданное предложение высказал Йенс Столтенберг, возглавляющий в настоящее время Североатлантический альянс.

Он призвал Владимира Зеленского поспособствовать тому, чтобы подконтрольные Киеву вооруженные формирования прекратили обстрелы городов и населённых пунктов, находящихся на территории непризнанных республик ЛНР и ДНР.

В начале декабря прошлого года на заседании "Нормандской четвёрки” было принято решение о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях, а также о взаимном отводе вооруженных сил Украины и Народного ополчения. Несмотря на принятое решение, оно не соблюдается, в результате чего страдают мирные жители упомянутых республик.





Кроме того, министры стран входящих в военно-политический блок НАТО, провели совещание, на котором присутствовал их украинский коллега Андрей Загороднюк. На данном совещании обсуждались вопросы национальной безопасности Украины и вновь прозвучали слова поддержки соблюдению целостности Украинского государства.