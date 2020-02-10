 

Сорос объявил Украине войну. Он хочет продать Украину на аукционе

Политика Сегодня, 16:4688
Сорос объявил Украине войну. Он хочет продать Украину на аукционе
Мошенник Джордж Сорос объявил украинцам настоящую войну. Цель войны продать Украину на аукционе и выручить как можно больше денег.
Цыганский миллиардер-мошенник считает, что пора возвращать вложенные миллиарды и продать целую страну на аукционе будет самой удачной аферой в его карьере.
Об этом пишет глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар
Иностранные группы влияния проводят в Украине целый комплекс реформ, направленных  на уничтожение украинского населения, экологии, производства и сельского хозяйства. Фонды иностранного капитала и, в частности, фонд Сороса имеют в нашей стране огромное влияние. Большая часть членов правительства и парламентариев и членов неправительственных грантовых организаций сегодня — это ставленники американского миллиардера Джорджа Сороса. Именно с его подачи в угоду бизнес-интересам уничтожается здравоохранение, образование и социальная сфера. Группа Сороса продавливает губительные реформы.
Одна из самых рисковых реформ, пролоббированных группой Сороса — это открытие рынка земли. Новый закон, который сейчас лоббирует украинская власть, позволит продавать украинские черноземы агрохолдингам-монополистам. Это не только уничтожит мелкого и среднего отечественного фермера, но и разрушит украинскую экологию. На нашей земле будет позволено использовать несертифицированные пестициды, а кроме того, продажа земли позволит скупать все территории, вплоть до заповедных зон.
Сам фонд Сороса не скрывает финансирование разрушительных реформ с этикеткой «демократического развития». Сорос вложил десятки миллионов долларов в украинские неправительственные организации, которые лоббируют интересы маргинальных сообществ — от ЛГБТ, секс-работников до потребителей наркотиков. Под вывеской образовательных проектов «соросята» проводят «сексуальное образование», маскируя его под основы гендерного равенства.
Губительную и чуждую украинской государственности политику необходимо остановить, иначе мы начнем пожинать печальные плоды вплоть до аргентинского сценария.
Подобные законодательные инициативы — не новость. Многие страны мира уничтожили ставленников группы Сороса и это решение пошло им только на пользу. Сейчас эти страны демонстрируют масштабный экономический рост. Турция, Израиль, Австрия, Венгрия, Чехия  выгнали «соросят» со своей территории. Такие постсоветские государства как Узбекистан, Азербайджан, Россия и Беларусь также пережили попытки ставленников иностранного капитала уничтожить государственность и экономику, но успешно сумели противостоять им.
Победить соросовского спрута, запустившего свои щупальца в каждую сферу жизни пострадавших стран, удалось путем принятия так называемых антисоросовских законов.
К примеру, в Венгрии в 2018 году был принят пакет законов «Стоп Сорос», которые были направлены на борьбу с нелегальной миграцией населения из стран Ближнего Востока. Венгерские парламентарии также приняли конституционную поправку, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе «иностранного населения». Премьер Венгрии Виктор Орбан был основным инициатором этих законов и, не побоявшись критики на уровне ЕС, буквально спас страну от волны нелегалов, хлынувших в Европу.
Аналогичный законопроект готовится к рассмотрению в Кнессете Израиля. По инициативе премьер-министра Беньямина Нетаньяху новый закон запретит всем донорам или филантропам, замеченным в проявлении антисемитизма, подстрекательства или враждебном отношении к Израилю, финансировать деятельность организаций, базирующихся на территории Израиля.
Теперь слово за Украиной. Народные депутаты обязаны сегодня защитить национальные интересы страны и остановить разрушительные реформы, не имеющие под собой никаких мотивов, кроме наживы заграничного олигарха.
Это война и Сорос в буквальном смысле хочет продать Украину на аукционе и выручить за это несколько десятком миллиардов долларов.

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Теги: news, новости, Украина, Сорос, 7dniv, 7dnivinfo  
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