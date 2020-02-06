Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью Экономической правде сообщила, что повышение пенсионного возраста для Украинской неизбежно.

Она сравнила Украину с Японией, которая недавно заговорила о выходе на пенсию в 72 года. На аргументицию журналиста, Украина это не Япония, как минимум по уровню жизни, медицины, продолжительности жизни, чиновница сказала и добавила, что в Украине слишком много людей, которые долго живут., Мол - такого не было даже в Советском Союзе.

- Мы уже почти как Япония. Спросите Пенсионный фонд, они вам скажут. Для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти.

Количество таких людей у ​​нас увеличивается. Сейчас у нас 11300000 пенсионеров, из них более тысячи - это люди, которые достигли столетнего возраста. Такого не было даже во времена СССР, когда у нас было 16 млн пенсионеров.

Галина Третьякова заверила, что дефицит в пенсионном фонде не исчезнет никогда и для налогоплательщиков является большим нагрузки обеспечивать украинский, вышедших на пенсию в 60 лет. При этом слуга забыла сказать, что средняя продолжительность жизни украинский по данным 2013: мужчин - 66.34 г., женщин - 76.22 р. А это значит, что значительная часть Украинской могут просто не дожить до пенсионного возраста, в то время как всю жизнь работали и отчисляли в пенсионный фонд. По словам чиновницы можно понять, что единственным вариантом уменьшения дефицита бюджета пенсионного фонда является повышение пенсионного возраста, например до 72 лет.