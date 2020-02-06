Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью Экономической правде сообщила, что повышение пенсионного возраста для Украинской неизбежно.
Она сравнила Украину с Японией, которая недавно заговорила о выходе на пенсию в 72 года. На аргументицию журналиста, Украина это не Япония, как минимум по уровню жизни, медицины, продолжительности жизни, чиновница сказала и добавила, что в Украине слишком много людей, которые долго живут., Мол - такого не было даже в Советском Союзе.
- Мы уже почти как Япония. Спросите Пенсионный фонд, они вам скажут. Для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти.
Количество таких людей у нас увеличивается. Сейчас у нас 11300000 пенсионеров, из них более тысячи - это люди, которые достигли столетнего возраста. Такого не было даже во времена СССР, когда у нас было 16 млн пенсионеров.
Галина Третьякова заверила, что дефицит в пенсионном фонде не исчезнет никогда и для налогоплательщиков является большим нагрузки обеспечивать украинский, вышедших на пенсию в 60 лет. При этом слуга забыла сказать, что средняя продолжительность жизни украинский по данным 2013: мужчин - 66.34 г., женщин - 76.22 р. А это значит, что значительная часть Украинской могут просто не дожить до пенсионного возраста, в то время как всю жизнь работали и отчисляли в пенсионный фонд. По словам чиновницы можно понять, что единственным вариантом уменьшения дефицита бюджета пенсионного фонда является повышение пенсионного возраста, например до 72 лет.
Стоит напомнить, Нина Южанина, которая при предыдущей власти была Председателем комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики видела уменьшения нагрузки на налогоплательщиков не из-за повышения пенсионного возраста, а из-за вывода бизнеса из тени. В Южанина даже была разработана программа лояльности для бизнеса, вышел из тени, это должно мотивировать других работать в рамках закона. Впрочем, эта программа для сегодняшней власти, очевидно является неактуальной.