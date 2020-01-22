 

Зеленский уверен, что война на Донбассе продлится ещё 5 лет

Политика Вчера, 20:09121
Зеленский уверен, что война на Донбассе продлится ещё 5 лет
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что ему удастся закончить войну на Донбассе за пять лет.
Он не жалеет о том, что стал президентом и верит в свои силы.
Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию ведет сайт  мероприятия.
Зеленский заявил, что когда он видит результаты собственной работы и работы своей команды, особенно, возвращение пленных, которые со слезами на глазах благодарят, что могут снова быть вместе со своими родными, он понимает, что стать президентом было правильным.
Зеленский добавил, его целью является прекращение войны на Донбассе.
"Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря... Если мы это сможем: вернем наших людей и наши территории, то я сделал это (стал президентом – Ред.) не зря", - подчеркнул он.
 
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, война, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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