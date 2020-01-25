Готовность сотрудничать с Украиной по катастрофе МАУ подтвердили в Иране

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана.

"Зариф заявил на встрече о готовности Ирана сотрудничать с Украиной в рамках расследования", - говорится в сообщении.

Также министр наполнил, что "иранская сторона приняла на себя ответственность и необходимо избегать политизации этого вопроса".