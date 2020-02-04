Когда возможен следующий обмен пленными, рассказал глава МИД

Планируется, что обмен "почти всех на всех" должен состояться до следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

Украина может вернуть домой до 200 человек во время следующего этапа обмена пленными на Донбассе. Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Добавим, как заявил в Мюнхене на конференции по безопасности президент Владимир Зеленский, Украина будет делать все возможное, чтобы нормандская встреча состоялась в апреле 2020 года, как это было согласовано в Париже.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 граждан Украины незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму и в России.