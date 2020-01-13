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Политика Сегодня, 09:3371
В Ираке посольство США обстреляли ракетами
Отмечается, что ракеты упали возле территории посольства США, которое расположенное в "зеленой зоне" Багдада. Пока нет информации о том, есть ли в результате атаки жертвы или пострадавшие.
Посольство Соединенных Штатов в Багдаде (Ирак) подверглось ракетному обстрелу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya.
Ссылаясь на источник в Вооруженных силах США, агентство Reuters передает, что несколько ракет выпустили в сторону базы, возглавляемой американскими войсками коалиции.
По данным издания Al Hadath, это были запущены четыре ракеты "Катюша". После обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.
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