Имена задержанных Россией украинских рыбаков стали известны

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник.

Отметим, представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.