Имена задержанных Россией украинских рыбаков стали известны

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.
Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник.
Отметим, представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.
В ГПСУ заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.