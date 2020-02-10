Своими гибридными атаками Россия давит на ЕС - министр обороны Германии

Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия совершает нападения и в Украине, и в Латвии, и в Германии.
Российская Федерация гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства. Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Хотелось бы, чтобы Германия, Европа в целом следовали своим курсом, отстаивали собственные интересы. И здесь речь не идет лишь о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии", - сказала он.