Своими гибридными атаками Россия давит на ЕС - министр обороны Германии

Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия совершает нападения и в Украине, и в Латвии, и в Германии.

Российская Федерация гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства. Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.