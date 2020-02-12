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Политика Сегодня, 14:0927
Декларацию за 2019 год обнародовал Ермак
Так, по данным опубликованной декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 кв. метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry, рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1 тыс. гривен.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального агентства по предотвращению коррупции.
В общем Ермак внес в декларацию 254 959 грн дохода за 2019 год, в частности это доход от предпринимательской деятельности, зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в "Медийной группе европейского партнерства" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
Также руководитель ОП задекларировал части корпоративных прав в 9 компаниях, в том числе: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность".
Еще Ермаку принадлежат 60% прав в Адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% - у ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.
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Теги: news, новости, Украина, Ермак, декларация, доходы, 7dniv, 7dnivinfo  
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