О признании украинскими рыбаками факта браконьерства заявили в России

Один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море. Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.
Еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Это следует из видеозаписей допросов, распространенных пограничным управлением ФСБ, передают росСМИ.
Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.
Отметим, имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.