О признании украинскими рыбаками факта браконьерства заявили в России

Один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море. Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

Еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Это следует из видеозаписей допросов, распространенных пограничным управлением ФСБ, передают росСМИ.

Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.