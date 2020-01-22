Сразу два конфуза на конференции произошло у Зеленского в Мюнхене

Кроме того, отвечая на вопросы после речи, Зеленский пожаловался, что у него «в наушниках звучит музыка».

Когда Владимир Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона. После просьбы президента Украины, представитель конференции отдал ему свой микрофон.

«Неинтересно?» — прервавшись, обратился к нему президент Украины. В зале засмеялись, а выходивший мужчина, повернувшись, протянул Зеленскому руку. Тот ответил на рукопожатие.

Добавим, на Мюнхенской конференции президент Украины заявил, что власти страны готовы к прямому диалогу с мирным населением самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но не с непризнанным руководством региона. Он выразил уверенность, что за 5 лет его президентства удастся закончить конфликт в Донбассе. Также он заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы в стране, «включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей». «Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — сказал Зеленский.