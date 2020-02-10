Молодежи ‒ дорогу и поощрение: в Мукачево в приемной нардепа отметили победителей правовой олимпиады областного уровня

Накануне, 12 февраля, в Мукачево, в приемной народного депутата Украины, лидера политсилы «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука поздравляли школьников-старшеклассников.

Семеро учеников мукачевского УВК № 6 стали лучшими на олимпиаде по правоведению областного уровня.

По инициативе народного депутата Виктора Медведчука лидер Закарпатской организации «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» (далее ‒ ОПЗЖ) Иван Чубирко поздравил одаренную молодежь, а также вручил отличившимся школьникам материальное поощрение.

Также по этому случаю устроили чаепитие, во время которого Иван Чубирко имел возможность пообщаться с юными победителями и их наставником, а они могли рассказать о своих достижениях и планах на будущее.

Кстати, победители олимпиады посетили офис ОПЗЖ в Мукачево в сопровождении своего учителя истории и правоведения Виктора Томашевича Машика. Он в свое время учил и нынешнего главу Закарпатской организации ОПЗЖ Ивана Чубирко.

Наконец, отметим, что во время олимпиады на базе Закарпатского института последипломного педагогического образования за звание лучшего знатока права соревновались 55 учеников 9‒11 классов учреждений общего среднего образования Закарпатской области.





Среди них лучшими стали семь школьников-старшеклассников из Мукачево, ученики УВК № 6 получили следующие награды:





Награда I степени:





‒ Дребужан Светлана, 10-й класс





‒ Кекляк Богдан, 11-й класс





‒ Марич Ангелина, 9-й класс





Награда II степени:





‒ Неймети Эдуард, 11-й класс





‒ Форостяк Камила, 10-й класс





Награда III степени:





‒ Жеребак Мирослава, 9-й класс





‒ Ковач Ярослав, 9-й класс

Следует также отметить, что, по словам юных правоведов, останавливаться на этом они не собираются, намерены и дальше работать над собой и приумножать свои знания для будущих побед.



