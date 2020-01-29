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Политика Сегодня, 21:5247
Кампанию переизбрания на второй срок начал президент Польши
Сообщается, что во время своего выступления Дуда поблагодарил поляков за поддержку во время его первого срока на посту президента.
Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 15 февраля, на митинге в Варшаве начал свою предвыборную кампанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The First News.
Кроме того, Дуда заявил, что для него главная задача - повышение жизненного уровня в стране и поддержка тесной связи с людьми, из-за чего он часто совершал поездки по стране.
Комментируя последние польские реформы правосудия, Дуда заявил о необходимости сделать Польшу справедливым и функциональным государством.
"Задача состоит в том, чтобы отремонтировать систему правосудия, хорошо ее отремонтировать, чтобы Польша могла быть справедливым, хорошо функционирующим государством", - сказал Дуда.
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