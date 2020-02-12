Кравчук предложил нажиться на воде, продавая её в Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России - для нужд аннексированного Крыму.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликован в YouTube.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - считает Кравчук.

В то же время он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то о каком жест доброй воли не может идти речь, хотя коммерческие отношения и возможны.

"Время доброй воли, когда в мире существует другая система взаимоотношений, прошло", - подчеркнул Кравчук.



