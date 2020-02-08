Имя криминального авторитета задержанного в Киеве назвали в МВД

Сегодня, в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья.

В Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.