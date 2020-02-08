Имя криминального авторитета задержанного в Киеве назвали в МВД

Сегодня, в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья.
В Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Геращенко отметил, что Анисимов находился в розыске почти шесть лет. По его словам, последним тайником преступника был арендованный дом в Конча-Заспе.