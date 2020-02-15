ФСБ задержала крымчанина и открыла против него дело

Как отмечается, в настоящий момент крымчанин задержан. Суд заключил его под стражу. Однако, имени подозреваемого так и не назвали.
Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму крымчанина, подозреваемого в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности "незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" (ч. 2 ст. 208 УК РФ) ", - говорится в сообщении.