Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.

Известно, что нардеп Забродский от Порошенковской партии проходил обучение в США по программе международной военной помощи. Также обучался в Колледже командования армии и Объединенного командования начальников штабов в США.
Отмена боевого приветствие «Слава Украине - Героям слава!" - не будет. Вряд ли кто-то осмелится посягнуть на боевое приветствие, которое уже признано украинским воинами.
Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает сайт партии.
Напомним что: Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили
"Сейчас поднимается большая волна возмущения тем, что недавно Верховная Рада голосованием почти всего зала отменила действие" Строевого устава ". Основная претензия, которая выдвигается к законодателей - это то, что вместе с" Строевым уставом "отменилось славное недавно введено боевое приветствие« Слава Украине - Героям слава! ", - пояснил Михаил Забродский.
Он добавил: "Сразу хочу сказать: отмена" Строевого устава ", а точнее лишения его статуса закона Украины не имеет ничего общего с целью отменить приветствие, которое было недавно введено и уже успело прижиться в Вооруженных силах Украины".
Забродский также заявил: "Лично у меня нет никаких сомнений, что никто не будет посягать на то, чтобы приветствие, которое было введено и прижилось в Вооруженных Силах, перестало применяться или прекратило существовать. Уверен, что в руководящем документе, над которым сейчас работают в Министерстве обороны и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, все эти моменты будут урегулированы".
Забродский отметил, что до 1 марта должны быть разработаны нормативные документы, которые приведут в порядок эти вопросы: "Во-первых, до первого марта действует предыдущая редакция устава, которая четко определяет выполнение строевого приветствия, и в частности приветствие« Слава Украине - Героям слава! ". этим же законом Кабинета Министров Украины, а именно Министерству обороны поручено до 1 марта разработать свой документ, который бы определял все положения, которые до последнего времени содержались в "Строевом уставе", - соответственно и порядок приветствия военнослужащих", - сообщил Забродский.