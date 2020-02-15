Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.

Известно, что нардеп Забродский от Порошенковской партии проходил обучение в США по программе международной военной помощи. Также обучался в Колледже командования армии и Объединенного командования начальников штабов в США.

Отмена боевого приветствие «Слава Украине - Героям слава!" - не будет. Вряд ли кто-то осмелится посягнуть на боевое приветствие, которое уже признано украинским воинами.

Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает сайт партии.





"Сейчас поднимается большая волна возмущения тем, что недавно Верховная Рада голосованием почти всего зала отменила действие" Строевого устава ". Основная претензия, которая выдвигается к законодателей - это то, что вместе с" Строевым уставом "отменилось славное недавно введено боевое приветствие« Слава Украине - Героям слава! ", - пояснил Михаил Забродский.

Он добавил: "Сразу хочу сказать: отмена" Строевого устава ", а точнее лишения его статуса закона Украины не имеет ничего общего с целью отменить приветствие, которое было недавно введено и уже успело прижиться в Вооруженных силах Украины".

Забродский также заявил: "Лично у меня нет никаких сомнений, что никто не будет посягать на то, чтобы приветствие, которое было введено и прижилось в Вооруженных Силах, перестало применяться или прекратило существовать. Уверен, что в руководящем документе, над которым сейчас работают в Министерстве обороны и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, все эти моменты будут урегулированы".