Отчет правительства на этой неделе рассмотрит комитет Рады

"Пришел, если я не ошибаюсь, он уже должен быть на сайте. Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать.

Я бы предлагал, чтобы это произошло в среду. Поскольку постановления как не может быть, у нас есть программа правительства утверждена. Проголосовать за положительный или отрицательный мы не можем. Предложение, чтобы в пятницу мы могли заслушать правительство вместо часа вопросов к правительству ", - отметил спикер Рады.

По его словам, отчет Кабмина уже поступил в парламент.

Профильный комитет Верховной Рады рассмотрит отчет Кабинета министров в среду, 19 февраля. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.