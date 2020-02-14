На идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе отреагировали у Путина

Песков отметил, что "Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с "ДНР" и "ЛНР".

В России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно (с ними) разговаривать. Насколько мы понимаем первоисточник, то есть автора этой инициативы, Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков.