Министр Кабмина Дубилет без тендера освоил через свою компанию 25 млн.€ государственных средств на диджитализацию.

Об этом сообщила журналист Светлана Крюкова на своей странице в Фейсбук.

Речь идёт о раскрученном госпроекте «Дия». В результате журналистского расследования выяснилось, что министр Кабминета министров, Дмитрий Дубилет без тендера выбил для своей частной компании право доступа и участия в разработке проекта стоимостью 25 миллионов евро.

«Зашла на сайт популярного госпроекта «Дия» - ноу-хау эпохи диджитализации, которую сам президент презентовал. Пролистала вниз, вверх, еще раз вниз, поклацала по копкам. Сложилось впечатление, что я не на сайте госпроекта, а в приложении Монобанка имени Дубилета. Все как из-под одного айтишника: бело-черная цветовая гамма, архитектура движения, пользовательский путь. А в самом низу в разделе «Команда проекта» белым по черному - МОНОБАНК. Еще раз. На госсайте, в разделе команда-разработчиков госпроекта — логотип коммерческой организации, имеющий отношение к министру Кабминета министров, Дмитрию Дубилету. Он сейчас скажет, что не имеет. Однако это не так. »Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям Олегом Гороховский мы долго обсуждали дизайн паспорта …», - презентовал министр Федоров проект «Дия». И слеза покатилась на экран смартфона от умиления.