Новое уголовное производство в рамках дел Майдана открыло ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана.

Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за последнюю неделю было зарегистрировано еще одного уголовное дело.

"Внесены в сведения ЕРДР в ходе осуществления расследования именно майдановских дел", - отметил следователь.