Отстранение прокуроров по делу МН17 разъяснил Пристайко

По его словам, украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам, которая по согласию Украины занимается расследованием катастрофы МН17.

Отстранение украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей. Я уверяю вас, что генпрокурор и следователи, которые заняты делом... руководство знает, вопрос рассматривается, но он происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи идут. Есть наработанные материалы", - сказал Пристайко.

Также глава МИД Украины отметил, что на данный момент завершилась техническая часть расследования, во время которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малайзийский самолет.