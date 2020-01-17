Переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран будет вести Украина

"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех 5 стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Эта сумма, которая говорилась, она была стандартная и не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим", - сказал Пристайко.

По его словам, сумма, о которой договорится Украина, будет выплачена гражданам всех стран.

Украина будет вести переговоры о выплате Ираном компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" от имени всех пяти стран. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Также глава МИД отметил, что планируются выплаты со стороны страховой компании и иранского правительства.