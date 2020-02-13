Был опубликован отчет о деятельности Кабмина за 2019 год

"С целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев мы создали условия для снижения сумм в платежках за тепловую энергию, которое уже стало реальностью для значительной части домохозяйств", - говорится в документе.

Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Отчет опубликован на правительственном портале.

В отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.