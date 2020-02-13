 

Был опубликован отчет о деятельности Кабмина за 2019 год

Политика Сегодня, 16:4540
Был опубликован отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
"С целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев мы создали условия для снижения сумм в платежках за тепловую энергию, которое уже стало реальностью для значительной части домохозяйств", - говорится в документе.
Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Отчет опубликован на правительственном портале.
В отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.
Кроме того, значительное внимание уделено обеспечению макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Новости_Украины, Кабмин, отчет, 7dniv, 7dnivinfo  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики

Новости по теме

Отчет правительства на этой неделе рассмотрит комитет Рады
Отчет правительства на этой неделе рассмотрит комитет Рады
Сегодня, 13:10
Отчет Сытника заслушали в Раде
Отчет Сытника заслушали в Раде
13-фев-2020, 18:13
Когда в Раде появится отчет правительства рассказал Гончарук
Когда в Раде появится отчет правительства рассказал Гончарук
7-фев-2020, 15:54
Старт кредитованию микро- и малого бизнеса в Украине дал Кабмин
Старт кредитованию микро- и малого бизнеса в Украине дал Кабмин
24-янв-2020, 14:20
Отменить 40% форм Госстата предоставляемых предприятиями планируют в Кабмине
Отменить 40% форм Госстата предоставляемых предприятиями планируют в Кабмине
13-янв-2020, 10:34

Последние новости

16:48
Политика
Фракция "Слуга народа" предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих
16:45
Политика
Был опубликован отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
16:43
Политика
Переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран будет вести Украина
16:42
Политика
Отстранение прокуроров по делу МН17 разъяснил Пристайко
16:40
События
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
16:38
События
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
16:37
Политика
Новое уголовное производство в рамках дел Майдана открыло ГБР
14:32
Политика
Министр Кабмина Дубилет без тендера освоил через свою компанию 25 млн.€ государственных средств на диджитализацию.
13:14
События
По ситуации с коронавирусом в пятницу Рада заслушает Скалецкую
13:12
Политика
На идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе отреагировали у Путина
13:10
Политика
Отчет правительства на этой неделе рассмотрит комитет Рады
12:44
Экономика
Сумму убытков от оккупации Крыма уточнил "Нафтогаз"
10:33
Политика
Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.
09:52
Общество
Пользователи продукции Apple будут получать интернет напрямую, в обход сотовых операторов и провайдеров
09:50
Политика
ФСБ задержала крымчанина и открыла против него дело
09:48
Политика
Имя криминального авторитета задержанного в Киеве назвали в МВД
09:46
События
Пьяный полицейский в Киевской области сбил двух пешеходов, один помер
09:44
Политика
Условия для проведения нового нормандского саммита назвали в России
09:43
Общество / События
При побеге от полиции водитель сбил трех пешеходов в Днепре
09:40
События
Больных коронавирусом перевалило за 1700 в Китае

Новости ТОП-7

Сорос объявил Украине войну. Он хочет продать Украину на аукционе91334
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили90064
Сенсация! Депутат Европарламента заявил, что снайперы, убивавшие на киевском майдане людей, были подготовлены в Польше.62614
С 1 марта в Бельгии будут сажать в тюрьму за пропаганду традиционных семейных ценностей13436
В сеть слили информацию с перечнем украинских заводов, производящих вредное сливочное масло.10402
Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.9047
Глава НАТО призвал президента Украины прекратить затянувшуюся войну на Донбассе. Она становится обузой для стран – участниц НАТО8468

Досуг

Ткани для штор: правила выбора
Ткани для штор: правила выбора
В обустройстве уютного дома важное место занимают шторы
13-фев-2020, 19:27333
Прижимные грили
Прижимные грили
Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются
13-фев-2020, 14:12330
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
12-фев-2020, 11:392741
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15668
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:281099
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581424

События

Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
Приказ будет издан после вступления в силу закона об отмене Устава ВСУ
Сегодня, 16:4076
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Полицейский в состоянии опьянения сбил двоих пешеходов, после чего пытался скрыться
Сегодня, 16:3851
По ситуации с коронавирусом в пятницу Рада заслушает Скалецкую
По ситуации с коронавирусом в пятницу Рада заслушает Скалецкую
Гончарук также выступит перед нардепами 21 февраля
Сегодня, 13:1474
Пьяный полицейский в Киевской области сбил двух пешеходов, один помер
Пьяный полицейский в Киевской области сбил двух пешеходов, один помер
Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители
Сегодня, 09:46111
При побеге от полиции водитель сбил трех пешеходов в Днепре
При побеге от полиции водитель сбил трех пешеходов в Днепре
В результате инцидента один человек погиб, двое получили тяжелые травмы
Сегодня, 09:43103
Больных коронавирусом перевалило за 1700 в Китае
Больных коронавирусом перевалило за 1700 в Китае
За последние сутки в Китае скончались 105 человек
Сегодня, 09:4091
7 Днів