Депутат обратил внимание коллег и сограждан на то, что сегодня в Украине происходит возвращение к языку ненависти.

По словам Корниенко, в Украине происходит возвращение к языку ненависти

Фракция "Слуга народа" предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина

"Раздаются призывы разные, звучат оскорбления в сторону военнослужащих. Это мы считаем неприемлемым. У нас есть предложение к обсуждению - усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Никто не имеет права их оскорблять", - заявил Корниенко.