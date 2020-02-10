Текст закона о Нацагентстве по преодолению последствий агрессии РФ появился в Раде

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Проектом предлагается создать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом;

Функции и полномочия Национального агентства:

формирование и реализация госполитики по вопросам выработки единой правовой позиции Украины по поводу вооруженной агрессии России и преодоления ее последствий как концептуальной основы для подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по установлению и реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины;

определение методологии формирования доказательной базы для доказательства факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подсчетов объема ущерба, причиненного Украине агрессией России и убытков Украины от вооруженной агрессии РФ, и составления реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ при вооруженной агрессии против Украины;

обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины, как государства, подвергшегося вооруженной агрессии, к Российской Федерации как государству, совершившему вооруженную агрессию против Украины;

представление согласованного с другими органами исполнительной власти проекта консолидированной претензии Украины к России на рассмотрение Кабмина для окончательного утверждения;

определение общего объема ущерба, причиненного государству Украина, его юридическим лицам и гражданам Российской Федерацией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;

определение общего объема убытков, понесенных Украиной как государством, вследствие ликвидации ущерба, причиненного Украине, ее юридическим лицам и гражданам Украины вооруженной агрессией РФ и временной оккупацией территории Украины;

определение объема, видов и формы материальной и нематериальной ответственности России за вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей территории Украины как составляющих консолидированной претензии Украины к Российской Федерации;

формирование и обеспечение ведения реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации, личным составом Вооруженных сил России и руководством оккупационной администрации РФ во время военных действий и в течение временной оккупации части территории Украины за вооруженную агрессию в порядке, установленном Кабинетом министров.