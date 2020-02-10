 

Текст закона о Нацагентстве по преодолению последствий агрессии РФ появился в Раде

Политика Сегодня, 20:3138
Текст закона о Нацагентстве по преодолению последствий агрессии РФ появился в Раде
В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.
Проектом предлагается создать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом;
Функции и полномочия Национального агентства:
формирование и реализация госполитики по вопросам выработки единой правовой позиции Украины по поводу вооруженной агрессии России и преодоления ее последствий как концептуальной основы для подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по установлению и реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины;
определение методологии формирования доказательной базы для доказательства факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подсчетов объема ущерба, причиненного Украине агрессией России и убытков Украины от вооруженной агрессии РФ, и составления реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ при вооруженной агрессии против Украины;
обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины, как государства, подвергшегося вооруженной агрессии, к Российской Федерации как государству, совершившему вооруженную агрессию против Украины;
представление согласованного с другими органами исполнительной власти проекта консолидированной претензии Украины к России на рассмотрение Кабмина для окончательного утверждения;
определение общего объема ущерба, причиненного государству Украина, его юридическим лицам и гражданам Российской Федерацией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;
определение общего объема убытков, понесенных Украиной как государством, вследствие ликвидации ущерба, причиненного Украине, ее юридическим лицам и гражданам Украины вооруженной агрессией РФ и временной оккупацией территории Украины;
определение объема, видов и формы материальной и нематериальной ответственности России за вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей территории Украины как составляющих консолидированной претензии Украины к Российской Федерации;
формирование и обеспечение ведения реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации, личным составом Вооруженных сил России и руководством оккупационной администрации РФ во время военных действий и в течение временной оккупации части территории Украины за вооруженную агрессию в порядке, установленном Кабинетом министров.
Кроме того, документом определяются полномочия председателя, заместителя председателя и уполномоченных лиц Национального агентства; регулируются вопросы финансового и материально-технического обеспечения Национального агентства.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Рада, Закон, агрессия, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики

Новости по теме

Пристайко: Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии агрессии РФ
Пристайко: Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии агрессии РФ
10-фев-2020, 15:32
Текст закона о допуске иностранных военных на учения в Украину появился в Раде
Текст закона о допуске иностранных военных на учения в Украину появился в Раде
5-фев-2020, 12:41
О поддержке в борьбе с российской агрессией Помпео заверил Украину
О поддержке в борьбе с российской агрессией Помпео заверил Украину
31-янв-2020, 12:21
Постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ внесли в Раду
Постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ внесли в Раду
13-янв-2020, 20:18
Условия для снятия санкций с России установили в США
Условия для снятия санкций с России установили в США
23-дек-2019, 16:42

Последние новости

21:24
Политика
Милованов заявил, что Кабмин с лёгкостью отдаст любой из государственных университетов или больниц частным инвесторам
20:35
Политика
Немедленного освобождения украинских рыбаков требует МИД
20:31
Политика
Текст закона о Нацагентстве по преодолению последствий агрессии РФ появился в Раде
20:28
Общество / События
Тактику и методологию расследования дел Майдана меняет ГБР
20:25
События
От статуса потерпевших майдана отказались четыре человека
20:23
События
ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat
18:51
Общество / События
В сети появилось видео из самого закрытого на сегодня города в мире - Ухань
16:48
Политика
Фракция "Слуга народа" предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих
16:45
Политика
Был опубликован отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
16:43
Политика
Переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран будет вести Украина
16:42
Политика
Отстранение прокуроров по делу МН17 разъяснил Пристайко
16:40
События
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
16:38
События
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
16:37
Политика
Новое уголовное производство в рамках дел Майдана открыло ГБР
14:32
Политика
Министр Кабмина Дубилет без тендера освоил через свою компанию 25 млн.€ государственных средств на диджитализацию.
13:14
События
По ситуации с коронавирусом в пятницу Рада заслушает Скалецкую
13:12
Политика
На идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе отреагировали у Путина
13:10
Политика
Отчет правительства на этой неделе рассмотрит комитет Рады
12:44
Экономика
Сумму убытков от оккупации Крыма уточнил "Нафтогаз"
10:33
Политика
Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.

Новости ТОП-7

Сорос объявил Украине войну. Он хочет продать Украину на аукционе96589
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили90133
Сенсация! Депутат Европарламента заявил, что снайперы, убивавшие на киевском майдане людей, были подготовлены в Польше.64598
С 1 марта в Бельгии будут сажать в тюрьму за пропаганду традиционных семейных ценностей14692
Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.12358
В сеть слили информацию с перечнем украинских заводов, производящих вредное сливочное масло.10519
Глава НАТО призвал президента Украины прекратить затянувшуюся войну на Донбассе. Она становится обузой для стран – участниц НАТО8506

Досуг

Ткани для штор: правила выбора
Ткани для штор: правила выбора
В обустройстве уютного дома важное место занимают шторы
13-фев-2020, 19:27346
Прижимные грили
Прижимные грили
Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются
13-фев-2020, 14:12340
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
12-фев-2020, 11:392786
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15687
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:281121
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581439

События

Тактику и методологию расследования дел Майдана меняет ГБР
Тактику и методологию расследования дел Майдана меняет ГБР
Расследование ускорят после передачи всех дел из Офиса генпрокурора
Сегодня, 20:2869
От статуса потерпевших майдана отказались четыре человека
От статуса потерпевших майдана отказались четыре человека
ГБР не называет, кто именно отказался от такого статуса
Сегодня, 20:2547
ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat
ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat
Подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда для бывших офицеров ФСБ
Сегодня, 20:2357
В сети появилось видео из самого закрытого на сегодня города в мире - Ухань
В сети появилось видео из самого закрытого на сегодня города в мире - Ухань
В Ухане - мегаполисе с 12-миллионным населением - ещё месяц назад бурлила жизнь
Сегодня, 18:51148
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
Приказ будет издан после вступления в силу закона об отмене Устава ВСУ
Сегодня, 16:40132
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Полицейский в состоянии опьянения сбил двоих пешеходов, после чего пытался скрыться
Сегодня, 16:3874
7 Днів