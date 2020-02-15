Немедленного освобождения украинских рыбаков требует МИД

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, украинские дипломаты призвали Россию безотлагательно предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа.

"В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь", - говорится в сообщении.