Милованов заявил, что Кабмин с лёгкостью отдаст любой из государственных университетов или больниц частным инвесторам

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в будущем государство сможет передавать в концессию (в управление частным инвесторам) государственные университеты и больницы.

Громадське со ссылкой на министра развития экономики Тимофея Милованова во время презентации стратегии экономического роста

"По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах".

По его словам, передача объектов социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть, прежде всего, от конкретных условий и стратегических задач.