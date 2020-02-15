Рейтинг «Слуги народа» обвалился - BURI Ukraine

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, которое было проведено в феврале, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины «Слуга народа» (38,1%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (16,8%), ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Сергея Таруты и Валентина Наливайченко (10,8%) и «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,6%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, союз правых сил в составе ВО «Свобода», «Национального корпуса» и «Правого сектора» (Олег Тягнибок, Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош) — 4,1%, «Голос» Святослава Вакарчука (3,9%), Партия Шария (3,6%), «Сила и Честь» Игоря Смешко (3,0%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,3%), Аграрная партия Украины Михаила Поплавского (1,8%), «Оппозиционный блок» Евгения Мураева и Александра Вилкула (1,7%) и дугие имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

Наиболее оппозиционными партиями в отношении действующей власти респонденты назвали «Оппозиционную платформу – За жизнь» и ВО «Батькивщина», которые значительно опередили другие политические силы в Украине:

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина на протяжении 3-8 февраля 2020 года. Метод опроса – комбинированные интервью. Общее количество респондентов – 2,004 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.



