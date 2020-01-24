 

Украинцев из всех сил душат налоговой удавкой. Теперь они будут платить за средства на карте, наследство и подарки

Политика Сегодня, 11:171314
Украинцев из всех сил душат налоговой удавкой. Теперь они будут платить за средства на карте, наследство и подарки
В Украине вводится будут облагать налогом доходы, поступающие на банковские карты
Отныне граждане Украины вынуждены будут платить новый налог, которым будут облагаться средства на банковских картах, а также подарки в виде недвижимости. Об этом, со ссылкой на издание «РБК-Украина», сообщает «Бизнес.медиа» во вторник, 18 февраля.
Теперь, если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа — уплатить налог. Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.
За подарок в виде недвижимости или автомобиля придётся заплатить 6,5% стоимости.
Примечательно, что налогом с доходов банковских карт будут облагаться вес доходы — трудовой, инвестиционный, от продажи, семейный или государственно-социальный. Даже если человек продал свою вещь в интернете, получив деньги на карту, за неё придётся уплатить налог.
Налог за гражданина уплачивает работодатель, если на банковскую карту приходят зарплата, а также больничные или командировочные выплаты. Не будут облагаться также средства, возвращённые в счёт долга. Правда, в назначении транзакции необходимо указать факт возврата по займу.
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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, Налоги, 7dniv, 7dnivinfo  
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