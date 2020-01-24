Украинцев из всех сил душат налоговой удавкой. Теперь они будут платить за средства на карте, наследство и подарки

В Украине вводится будут облагать налогом доходы, поступающие на банковские карты

Отныне граждане Украины вынуждены будут платить новый налог, которым будут облагаться средства на банковских картах, а также подарки в виде недвижимости. Об этом, со ссылкой на издание «РБК-Украина», сообщает «Бизнес.медиа» во вторник, 18 февраля.

Теперь, если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа — уплатить налог. Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.

За подарок в виде недвижимости или автомобиля придётся заплатить 6,5% стоимости.

Примечательно, что налогом с доходов банковских карт будут облагаться вес доходы — трудовой, инвестиционный, от продажи, семейный или государственно-социальный. Даже если человек продал свою вещь в интернете, получив деньги на карту, за неё придётся уплатить налог.