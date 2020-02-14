Стало известно кто начал бойню на Майдане (поимённый список).

Кто начал бойню на Майдане. История вопроса

Для начала скажем несколько слов об "активистах", стрелявших в милицию на Майдане. Что о них стало известно за годы после "революции достоинства".

Первым из них совершил каминг-аут львовянин Иван Бубенчик. В 2016 году он дал интервью, в котором признался, что стрелял по "беркутам" из здания консерватории.

Через два года Бубенчика за это попытались арестовать - однако после возмущений майдановцев, ему переквалифицировали статью и подвели под амнистию.

Тогда же, в 2018 году стало известно о втором подозреваемом по этому делу - Дмитрии Липовом. Но к тому времени он уже находился за границей. Как выяснилось позже, следствие допросило его и отпустило за кордон. А потом объявило в розыск.

Видео самого допроса в 2019 году опубликовал блогер Анатолий Шарий. Липовой на том допросе рассказал, что владел карабином "Сайга", который передал Бубенчику и отцу будущего нардепа Зиновию Парасюку. И оба стреляли из него по милиционерам. Бубенчик, например, выстрелял все 60 патронов, которые передал ему Липовой.

О том, что из консерватории стрелял отец Парасюка стало известно еще летом 2018 года - до публикации допроса Липового. Тогда сочувствующий Майдану главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов рассказал, что всего под водительством Парасюка-Бубенчика находилась группа из почти 30 человек.

"Была группа из 28 героев, которые находились на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014 года – у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зиновием Парасюком и Владимиром Парасюком, Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту", - писал Бутусов.

При этом никаких фактов о том, что это был именно "ответный огонь" не приводилось.

Наоборот, в тех же показания Липовой четко сказал, что никакой стрельбы со стороны сотрудников правоохранительных органов тогда не велось. То есть, это был отнюдь не ответный огонь. А наоборот - провоцирующий.

На этой же позиции стояло и следствие.

Так, в 2018 году адвокат "Небесной сотни" Виталий Титыч цитировал отрывок из подозрения Бубенчику, которое ему выдвинули после задержания. В нем говорилось, что подозреваемый первый начал стрельбу, чтобы сорвать достигнутое накануне перемирие между властью и оппозицией.

"Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал адвокат.

Но вернемся к стрелкам. Кроме Бубенчика, Парасюков (сына и отца) и Липового (который неизвестно, стрелял ли персонально в кого-либо), в том же 2018 году всплыло имя Андрея Иванова с позывным "Святослав". О нем вспомнили в связи со смертью от инфаркта, который с ним случился на 53-м году жизни.

"Инфаркт, 53 года... Он стрелял по "Беркуту" на Майдане, он стрелял по российским оккупантам на фронте", - сообщал о нем тот же Бутусов.

И, наконец, шестой установленный член группы - это Назар Юськевич. Его фамилию назвала в минувшем декабре на допросе в суде по делу беркутовцев адвокат Елена Лукаш.

По ее словам, Юськевичу еще в марте 2015 года дали срок по другому делу - семь лет за разбой. Причем стрелял он во время этого разбоя из того же карабина, который убивали "беркутовцев" на Майдане.

Но самое главное: в октябре 2017 года Генпрокуратура же подготовила Юськевичу проект подозрения, который сейчас оказался в распоряжении "Страны" из источников в Генпрокуратуре.

Спровоцировал убийства на Майдане. В чем подозревали шестого стрелка

В проекте "пидозры" говорится, что Назар Юськевич 1985 года рождения "подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве законченных покушений на убийство двух и более сотрудников правоохранительных органов, способом, опасным для жизни многих лиц и по предварительному сговору группой лиц".

Ему вменяли две статьи - покушение на жизнь представителя правоохранительного органа (348 ст) и умышленное убийство (115 ст).

Крайне интересна мотиворовочная часть подозрения. В ней утверждается то же, что и в подозрении Бубенчику: группа стрелков намеренно атаковала "Беркут", чтобы сорвать перемирие и привести к эскалации насилия на Майдане.

"Примерно в середине февраля 2014 года, когда между действующей в то время властью и лидерами тогдашней оппозиции, представлявшими в том числе интересы большей части митингующих, велись активные переговоры о прекращении противостояния, в центральной части города Киева, группа лиц - жителей Львовской области, неправильно понимая цели акций протеста, которые были направлены не на свержение конституционного строя, а на его защиту, решила помешать этим переговорам и достигнутым договоренностям путем совершения посягательства с применением огнестрельного оружия на жизнь сотрудников право-охранительных органов, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе Киеве, что неизбежно привело бы к эскалации противостояния", - говорится в тексте подозрения.

То есть, исходя из текста проекта подозрения, группа была создана еще ДО начала обострения на Майдане 18 февраля. Она была создана накануне - как раз в те дни, когда между Янковичем и лидерами оппозиции действительно наметилась определенные договоренности (в ходе которых, например, 16 февраля было освобождено здание Киевской горадминистрации и разблокирована улица Грушевского).

В целом, что любопытно, следствие исходит из того, что лидеры Майдана свержения Януковича и противостояния не хотели. А "неправильно понявшие" львовяне сами решили расстрелять милицию. Не получая никаких приказов от тогдашних вождей оппозиции (то есть от Кличко, Яценюка, Тягнибока, Порошенко и Луценко). Так это было или нет на самом деле - вопрос отдельный. Просто зафиксируем этот момент.

Но вернемся к проекту подозрения Юськевичу. Дальше в документе указывается, как именно он стрелял по милиции.

По версии следствия, преступная группа организовалась еще в середине февраля - то есть как раз в разгар перемирия. Они раздобыли охотничьи ружья и приехали в центр Киева. У Юськевича при этом было собственное гладкоствольное ружье CIFSAN 555, на которое он имел разрешение.

Юськевич и остальные стрелки "имели целью спровоцировать их ("Беркут" и внутренние войска - Ред.) на применение в ответ огнестрельного оружия в отношении участников акций мирного массового протеста, что привело бы к эскалации противостояния в центральной части города Киева". То есть, в проекте подозрения прямо говорится, что целью данной группы "майдановцев" было провоцирование кровопролития в Киеве. Что, как видим, и произошло 20 февраля.

Группа выехала в Киев вечером 18 февраля. И утром 19-го она уже базировалась в здании консерватории. Проведя наблюдение, "гости из Львова" поняли, что противостояния нет - правоохранители и майдановцы находятся на занятых ранее позициях и не ведут никаких агрессивных действий.

В тексте проекта "пидозры" указано, что на утро 20 февраля - в день бойни - милиция была выстроена в шеренги от Майдана до Институтской и огрестрельного оружия не имела. В то же время "на расстоянии около 30 метров от правоохранителей, располагалась баррикада агрессивно настроенных митингующих, с которой последние бросали в сторону правоохранителей зажигательные смеси и камни и пытались другими противоправными, запрещенными законодательством способами, вытеснить последних с Майдана Незалежности".

Причем правоохранители на провокации не отвечали, говорится в документе.

Примерно в 8 часов утра Назар Юськевич с карабином занял позицию на возвышении баррикады митингующих со стороны памятника основателям Киева. Оттуда он произвел не менее десяти выстрелов по шеренге служащих внутренних войск.

Одновременно открыли огонь и другие члены группы, имена которых в подозрении не назывались - утверждалось, что они не установлены. Вследствие чего двое ВВ-шников погибли, и еще 28 получили ранения. После этой атаки милиция начала отступать вверх по улице Институтской.

Следствие считает, что только после этого правоохранители открыли ответный огонь и застрелили 48 протестующих.

Действия Юськевича и остальной группы "привели к незаконному применению в период времени с 9 до 10:00 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов в отношении безоружных участников протестных акций, следствием чего стали убийства 48 митингующих", - говорится в проекте "пидозры".

Этими словами следователь-"важняк" Генпрокуратуры Александр Юрчук, подписавший проект подозрение, опровергает всю мифологию последних лет - о том, что правоохранители по указке Януковича набросились на безоружных людей.

Исходя из проекта "пидозры" самих правоохранителей сначала провоцировали агрессивными действиями, а потом начали просто убивать львовские стрелки. После чего уже милиция, потерявшая двух товарищей, как утверждает Генпрокуратура открыла ответный огонь (отметим, что сами "беркутовцы" отрицают, что стреляли по митингующим).

Впрочем, проект подозрения Юськевичу так и остался проектом. По данным "Страны", предъявление "пидозры" было заблокировано на уровне Горбатюка. По своей ли он инициативе это сделал или же получив приказ свыше - нашим источникам в ГПУ достоверно неизвестно. Пока же можем констатировать факт - несмотря на собранные материалы и доказательства, подозрение Юськевичу предъявлено не было.