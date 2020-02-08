ЯНУКОВИЧ обратился к украинцам (полный текст)

"Дорогие соотечественники!

Приближается очередная годовщина трагических событий на Майдане 20 февраля 2014 года.

Массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за "светлое" будущее Украины. Для кого-то эти протесты были "революцией", но для большинства народа обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины.

Борьба за власть любой ценой стола целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане и, не задумываясь над последствиями, перенесли его на Донбасс.

Десятки тысяч наших граждан погибли в этом противостоянии. Миллионы украинцев покинули свои дома.

Спустя шесть лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране.

Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, стали нормой жизни.

Власть Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства. При этом в результате "народных реформ" экономика Украины была разрушена, а народ ввергнут в нищету. Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова - те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции".

До тех пор, пока в Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному примирению. Только правда и справедливая оценка событий последних лет может стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине и привести к национальному примирению.

После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс Президенту В. Зеленскому и его команде объединить Украину.

Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране.

Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этому пути нужны союзники, компетентные исполнители. Борьба за правду и справедливость будет объединять все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину.

Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - говорится в обращении экс-президента Украины.



