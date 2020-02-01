Умыкнувший из бюджета €25 млн. Дубилет решил поставить на счётчик ещё и губернаторов

Мы сообщали, что в результате журналистского расследования выяснилось, что министр Кабминета министров, Дмитрий Дубилет без тендера выбил для своей частной компании право доступа и участия в разработке проекта стоимостью 25 миллионов евро.
Теперь он решил поставить на растяжку и губернаторов. По всей видимости центрального бюджета не хватает на все запросы младореформатора Дубилета.
При этом в показатели было добавлено только то, на что губернаторов могут непосредственно влиять.
Под предлогом какого-то рейтинга успешности их работы, он хочет поставить их в зависимость. И каждый месяц решать кто «нормально» работает а кому надо «подтянуть». По его словам, показатели сформированы таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. По началу таких показателей получилось около 100, однако Дубилет отметил, что с таким количеством критериев было бы невозможно работать, поэтому "пришлось чем-то жертвовать".
Критерии эффективности, по которым будут оценивать глав ОГА:
Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием
Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением
Расширение сети опорных заведений общего среднего образования
Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом
Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания
Количество заключенных деклараций с семейным врачом
Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи
Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения
Уровень охвата прививками
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция
Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более года
Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности
Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)
Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности
Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития"
Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах
Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года
Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области
Объем доходов сводного бюджета области
Объем капитальных расходов сводного бюджета области
Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)
Стоимость закупок в электронной системе закупок
Открытые торги, которые принадлежат к сфере их управления
Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.