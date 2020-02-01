Умыкнувший из бюджета €25 млн. Дубилет решил поставить на счётчик ещё и губернаторов

Мы сообщали, что в результате журналистского расследования выяснилось, что министр Кабминета министров, Дмитрий Дубилет без тендера выбил для своей частной компании право доступа и участия в разработке проекта стоимостью 25 миллионов евро

Теперь он решил поставить на растяжку и губернаторов. По всей видимости центрального бюджета не хватает на все запросы младореформатора Дубилета.

При этом в показатели было добавлено только то, на что губернаторов могут непосредственно влиять.

Под предлогом какого-то рейтинга успешности их работы, он хочет поставить их в зависимость. И каждый месяц решать кто «нормально» работает а кому надо «подтянуть». По его словам, показатели сформированы таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. По началу таких показателей получилось около 100, однако Дубилет отметил, что с таким количеством критериев было бы невозможно работать, поэтому "пришлось чем-то жертвовать".





Критерии эффективности, по которым будут оценивать глав ОГА:

Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием

Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением

Расширение сети опорных заведений общего среднего образования

Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания

Количество заключенных деклараций с семейным врачом

Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи

Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения

Уровень охвата прививками

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция

Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более года

Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности

Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)

Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности

Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития"

Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года

Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области

Объем доходов сводного бюджета области

Объем капитальных расходов сводного бюджета области

Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)

Стоимость закупок в электронной системе закупок

Открытые торги, которые принадлежат к сфере их управления

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.