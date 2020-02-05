Грядёт отставка Генпрокурора и разгон всей верхушки украинской прокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка и его заместители скоро уйдут в отставку. Об этом пишет Страна.ua, ссылаясь на свои источники в Офисе генпрокурора.

Так, инсайдеры рассказали журналистам, что Рябошапка провел встречу с президентом Владимиром Зеленским на Банковой.

После этого он пришел и сообщил своему близкому кругу, что руководство Офиса генпрокурора в ближайшее время будет уволено.

По предварительным данным, глава государства очень недоволен работой ведомства.