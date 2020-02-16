Cтратегию нацбезопасности Украины на утверждение передали Зеленскому

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности :

сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрил и предложил президенту Владимиру Зеленскому для утверждения проект стратегии нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.