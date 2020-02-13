Из-за наступления на Донбассе офис генпрокурора открыл дело

Сообщается, что по факту обстрелов подразделений ООС в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство. Обстрелы квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и создание незаконных вооруженных формирований.

Офис генерального прокурора открыл уголовное дело из-за сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса.

По данным следствия, боевики вели обстрелы из запрещенного минского соглашениями вооружения. Под огневым прикрытием противник перешел к активному наступлению и предпринял попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие этого один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.