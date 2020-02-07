В Раде исключают возможность проведения "аграрной ночи"

Во фракции "Слуга народа" исключают возможность проведения удлиненного пленарного заседания парламента из-за рассмотрения закона о рынке земли. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас нардепы не могут сделать такое процедурное решение.

"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать поправки", - заявил парламентарий.

Нардеп объяснил, что продолжение пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной рады".

"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", - добавил он.