В ближайшее время примут решение о конкурсе на пост главы "Нафтогаза"

Как отметил Гончарук, на сегодняшнем заседании этот вопрос не рассматривался, однако вокруг него состоялась небольшая дискуссия.

Кабинет министров в течение нескольких недель примет решение относительно конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы обменялись репликами, этот вопрос не рассматривался на заседании. Решений по нему не принимали", - сказал он.

По его словам, "этот вопрос сейчас актуален".

"Конечно, в ближайшие недели нужно ожидать решений. Когда оно будет принято, мы проинформируем", - добавил Гончарук.