Почти 650 правок к закону о рынке земли рассмотрела Рада

Всего в документе 4018 правок. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.

Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, заверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кроме того, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.